Z. Čaputová: Kandidátsky štatút pre Ukrajinu je prirodzeným gestom

Bratislava 11. mája (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová a poľský prezident Andrzej Duda plánujú spoločne navštevovať lídrov krajín, najmä západnej Európy, so zdržanlivejším postojom voči kandidátskemu statusu Ukrajiny v Európskej únii. Čaputová to navrhla na stredajšom prijatí Dudu v Prezidentskom paláci v Bratislave.



"Pre budúcnosť a perspektívu Európy, a aj mieru v Európe, je dôležité baviť sa o postavení Ukrajiny z hľadiska udelenia kandidátskeho štatútu. To, samozrejme, neznamená automaticky plnohodnotné členstvo, na ktoré je treba splniť kritériá. Ale kandidátsky status považujeme za prirodzené gesto v náročnej situácii, v ktorej Ukrajina je. Navyše, aj v kontexte toho, že sa jej vzďaľuje členstvo v Aliancii," uviedla Čaputová.



Hovoriť o konkrétnych termínoch či poradí návštev je podľa prezidentky zatiaľ predčasné. Uviedla, že s niektorými lídrami sa už uskutočnili neformálne kontakty na túto tému.



Slovensko i Poľsko podľa prezidentky intenzívne pociťujú následky ruskej invázie v podobe utečencov. Deklarovala snahu prispieť k tomu, aby Rusko vojnu zastavilo, a to aj uvaľovaním sankcií. Zdôraznila význam jednoty krajín Európskej únie.



Lídri sa vyjadrili aj k nesúhlasu Maďarska s embargom EÚ voči ruskej rope. "Budeme robiť všetko pre to, aby sme túto situáciu Maďarsku vysvetlili a zjednotili sa v postoji, inak musíme starostlivo vyhodnocovať, čo tento signál hodnotového nesúladu znamená aj pre ďalšiu budúcnosť a perspektívu V4," uviedla Čaputová. Duda zdôraznil význam politických rozhodnutí. Rozumie obavám Maďarska z dosahov odpojenia sa od ruskej ropy. Otázkou podľa neho je, aké plány má krajina ďalej.







Duda skonštatoval, že Poliaci rozumejú, čo znamená ruský teror či ruská propaganda. Odkázal na historickú skúsenosť. Vyzdvihol, že Poliaci si uvedomujú i potrebu postarať sa o utečencov. "Samozrejme, potrebujeme podporu zo strany Európskej únie," poznamenal. Prostriedky zo zriadených fondov by sa mali podľa neho prideľovať v závislosti od toho, ako je krajina zasiahnutá utečeneckou krízou.



Na nadchádzajúcom samite NATO v Madride chce Duda apelovať na posilnenie prítomnosti Aliancie. Hovoriť chce aj o potrebe zmeny charakteru jednotiek.



Súčasnú vojnovú situáciu i v súvislosti s novými záujemcami o vstup do NATO komentovala Čaputová tak, že Rusko politicky vojnu prehralo a dúfa, že Ukrajina vyhrá. Politickú prehru Ruska skonštatoval aj Duda. Zároveň vidí aj istú vojenskú prehru, keďže sa Rusku nepodarilo dosiaľ zdolať ukrajinskú armádu a utrpelo mnohé straty.



Prezidentka ocenila vzťahy s Poľskom. Vyzdvihla, že Poľsko má chrániť vzdušný priestor SR, ako aj účasť poľských vojakov v jednotke NATO na Slovensku. "Zároveň verím, že sa nám v lete podarí dokončiť pripojenie na dodávky plynu smerom na Poľsko," dodala.



Poľský prezident sa v stredu stretne aj s predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina) a premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO).