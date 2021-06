Prezidentka: Jelšava čelí chudobe i ťažkým environmentálnym podmienkam

Jelšava 1. júna (TASR) – Mesto Jelšava má jednu z najťažších situácií vzhľadom na vysokú mieru nezamestnanosti, ale čelí i chudobe a ťažkým environmentálnym podmienkam. Pri návšteve mesta to počas regionálneho výjazdu povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová.



„Chcem oceniť ľudí, ktorí v Jelšave žijú a napriek ťažkým pracovným a sociálnym podmienkam odvádzajú veľký kus roboty,“ povedala Čaputová. Ako dodala, problémy tu spôsobuje aj energetická chudoba, v dôsledku ktorej dochádza k spaľovaniu nevhodných látok na vykurovanie.



„Pre malé mesto na Gemeri je to pocta, keď k nám zavíta hlava štátu. Keď sa venuje témam, ktoré nás naozaj trápia, ako je nezamestnanosť, sociálna a environmentálna oblasť, ktorou je Jelšava v regióne najšpecifickejšia,“ uviedol primátor Jelšavy Milan Kolesár. Prezidentka v rámci mesta navštívila kláštor Coburgovcov, ktorý prechádza rekonštrukciou, i komunitné centrum YMCA, kde rómski dobrovoľníci pomáhajú rómskym deťom.



Hlava štátu absolvovala i prehliadku Slovenských magnezitových závodov, kde sa informovala o environmentálnych krokoch, ktoré spoločnosť robí. Zdôraznila, že závod patrí k najväčším zamestnávateľom v regióne a v minulosti predstavoval pre región veľkú environmentálnu záťaž. Aktuálne ho s mestom Jelšava spája téma poplatkov z ťažby.



„Na Slovensku to zatiaľ máme tak, že mestu, kde sa ekologická záťaž deje, idú poplatky z ťažby vo výške nula percent,“ pripomenula Čaputová s tým, že situácia v Poľsku a Česku je výrazne odlišná. Ako dodala, verí, že sa podarí prehodnotiť environmentálne spravodlivejšie riešenie a časť poplatkov bude v budúcnosti plynúť do miest a obcí, kde sa ťažba realizuje.



Prezidentka počas utorka navštívila i Rimavskú Sobotu, kde po stretnutí s opatrovateľkami upozornila na potrebu vytvorenia lepších pracovných podmienok pre túto profesiu. Prezrela si i areál budúceho priemyselného parku a prisľúbila, že sa bude usilovať o to, aby do regiónu prišli investori schopní vytvoriť nové pracovné príležitosti.



Dvojdňový regionálny výjazd prezidentky bude v stredu (2. 6.) pokračovať v Lučenci, kde bude hlava štátu diskutovať so študentmi strednej zdravotníckej školy, no navštívi aj krízové centrum občianskeho združenia Za dôstojný život a sociálny podnik v Rovňanoch.