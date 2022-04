Prezidentka k obvineniu Fica: Rešpektujem postup OČTK

Rím/Bratislava 20. apríla (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová rešpektuje postup orgánov činných v trestnom konaní (OČTK). Uviedla to v súvislosti s obvinením expremiéra a šéfa Smeru-SD Roberta Fica a exministra vnútra Roberta Kaliňáka. Zdôraznila, že je potrebné počkať na ďalšie procesné úkony. Politicky komentovať takéto procesy podľa nej nie je vhodné.



"Rešpektujem to, že je to postup orgánov činných v trestnom konaní. Všetci sme si rovní pred zákonom. Jediné, čo k tomu môžem povedať, je, že je potrebné počkať na ďalšie procesné úkony zo strany vyšetrovateľov a prokuratúry," povedala novinárom Čaputová, ktorá je na oficiálnej návšteve Talianska.







Fico v reakcii na svoje obvinenie okrem iného uviedol, že ide o politické divadlo premiéra Eduarda Hegera, vicepremiéra Igora Matoviča (obaja OĽANO) a Čaputovej. "Takéto procesy nie je vôbec vhodné politicky komentovať. Že to robí Robert Fico, je jeho voľba," reagovala prezidentka.



Obvinenie Fica a Kaliňáka potvrdil hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Polícia zároveň potvrdila aj obvinenie advokáta Mareka P. Obhajoba ozrejmila, že ide o obvinenia z trestných činov založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a ohrozenia bankového a daňového tajomstva.



osobitná spravodajkyňa TASR Mária Šumichrastová