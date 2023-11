Prezidentka: K. Schwarzenberg bol vzácny človek a bojovník za slobodu

Bratislava/Praha 12. novembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vyjadrila úprimnú sústrasť rodine, priateľom a všetkým, ktorí si vážili úsilie Karla Schwarzenberga posunúť Česko, ale aj Slovensko čo najbližšie k pevným hodnotám demokracie. "Navždy odišiel vzácny človek, demokrat a bojovník za slobodu," uviedla prezidentka na sociálnej sieti.



Bývalý minister zahraničných vecí ČR a predseda strany TOP 09 Karel Schwarzenberg zomrel vo veku 85 rokov. "Dovolím si pozmeniť jeho vlastný citát, ktorý povedal v smútočnom prejave pri rozlúčke so svojím priateľom Václavom Havlom: Pán Schwarzenberg, za pravdu a lásku budeme ďalej bojovať. Neustaneme, môžete sa na nás spoľahnúť," dodala Čaputová na sociálnej sieti.



Karel Schwarzenberg (celým menom Karel Jan Nepomuk Josef Norbert Bedřich Antonín Vratislav Menas, knieža zo Schwarzenbergu), potomok šľachtického rodu Schwarzenbergovcov, sa narodil 10. decembra 1937 v Prahe. Študoval právo vo Viedni a Grazi a v Mníchove lesníctvo. V júli 1990 bol vymenovaný za kancelára prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) Václava Havla. Ministrom zahraničných vecí ČR bol od januára 2007 do mája 2009 a od júla 2010 do júla 2013. Spolu s Miroslavom Kalouskom založili v júni 2009 stranu TOP 09