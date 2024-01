Prezidentka: Kardinál Korec bol obranca viery

Bratislava 22. januára (TASR) - Kardinál Ján Chryzostom Korec sa zapísal do slovenských dejín ako obranca viery, náboženských aj občianskych slobôd. Pevnosť jeho presvedčenia nezlomili roky väzenia, ani nátlak Štátnej bezpečnosti. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla na sociálnej sieti pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia.



"Hoci bol osobnosťou medzinárodného formátu, jeho príbeh zároveň odráža slovenské dejiny 20. storočia v celej ich zložitosti, na ktorej sa podpísali oba totalitné režimy," uviedla prezidentka. Kardinálov odkaz nám podľa nej pripomína, že sloboda je najvyššou hodnotou, o ktorú človeka nemožno pripraviť a každý takýto pokus sa napokon skončil neúspešne.



Ján Chryzostom Korec sa narodil 22. januára 1924 v Bošanoch, 15. septembra 1939 vstúpil v Ružomberku do rehole jezuitov. Po likvidácii reholí a kláštorov bol v roku 1950 spolu s rehoľnými spolubratmi internovaný. V Rožňave ho tajne vysvätili za kňaza, ako 27-ročného za biskupa.



Biskupskú službu nemohol vykonávať verejne, preto pracoval ako robotník. Neskôr bol odsúdený ako vlastizradca a pre náboženskú činnosť odsúdený na 12 rokov väzenia. Z väzenia sa vrátil 21. februára 1968 s podlomeným zdravím.



Po zmene spoločenského systému sa stal v roku 1990 rektorom Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Menovaný bol za nitrianskeho diecézneho biskupa. Zomrel v Nitre 24. októbra 2015.