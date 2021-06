Prezidentka: Každý, kto ocenenie dostane, bol a je inšpiráciou

Bratislava 27. júna (TASR) - Každý, kto dnes ocenenie dostane, bol a je svojím životom pre všetkých inšpiráciou. V nedeľu to v príhovore počas odovzdávania štátnych vyznamenaní uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová s tým, že si váži ich prínos pre vlasť.



"Stretli sme sa tu, aby sme spoločne oslávili ľudskú tvorivosť, vytrvalosť, intelekt a nezlomného ducha. Osobnosti, ktoré budú dnes vyznamenané, bojovali za slobodu, pričinili sa o zrod dôležitých demokratických inštitúcií a starajú sa, aby tieto inštitúcie napĺňali svoj zmysel," povedala prezidentka. V príhovore uviedla, že vyznamenania si prevezmú ľudia, ktorých práca robí náš život lepším, pestrejším a znesiteľnejším. "Dnes vzdáme úctu tým, ktorí svoje pevné miesto v spoločnosti potvrdili pri mnohých hodnotových križovatkách a svojím životným postojom ovplyvnili niekoľko generácií," povedala Čaputová.



Poznamenala, že každoročne prezident oceňuje výnimočných ľudí preto, lebo sa svojím životom a prácou pričiňujú o to, aby sme boli ako spoločnosť lepší a aby republika prosperovala. "Dvadsiate ôsme výročie vzniku SR sme si pripomenuli v horších časoch, v strede pandemickej krízy a bez možnosti stretávať sa," povedala prezidentka. Slová vďaky a uznania sa oceneným podľa nej zaslúži povedať osobne.



"Uplynulý rok skúšal našu odolnosť, limity a našu ľudskosť. Do marca minulého roka sme si nevedeli predstaviť, že sa ocitneme tvárou v tvár neviditeľnej hrozbe, ktorá nás prinúti zmeniť naše návyky, zredukovať naše sociálne kontakty a že nás na týždne a mesiace zatvorí doma," povedala prezidentka s tým, že všetci čakali na úspechy lekárov a vedcov.



V príhovore ďalej uviedla, že ľuďom chýbalo byť v spoločnosti iných. "Mnohí z nás si uvedomili, aká dôležitá je rola učiteľa. V najťažších chvíľach sa ukázala aj naša sila. Ukázala, akí súcitní a obetaví vieme byť," poznamenala hlava štátu. Potenciál spolupatričnosti je podľa nej na Slovensku oveľa väčší, ako sme si mysleli.