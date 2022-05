Prezidentka udelila štátne vyznamenania 25 osobnostiam

Prezidentka: Každý z ocenených priniesol spoločnosti dobro, ľudskosť a prospech

Na snímke uprostred prezidentka SR Zuzana Čaputová počas príhovoru 8. mája 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke vľavo prezidentka SR Zuzana Čaputová a vpravo Zita Ádámová si preberá Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti školstva, najmä národnostného školstva počas slávnostného ceremoniálu udeľovania štátnych vyznamenaní 8. mája 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke vľavo prezidentka SR Zuzana Čaputová počas príhovoru 8. mája 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke vľavo prezidentka SR Zuzana Čaputová a vpravo Milota Havránková si preberá Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky počas slávnostného ceremoniálu udeľovania štátnych vyznamenaní 8. mája 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 8. mája (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v nedeľu ocenila 25 osobností spoločenského, kultúrneho a športového života, z toho šesť in memoriam. Štátne vyznamenania udelila aj tento rok v náhradnom termíne. Ceremoniál sa uskutočnil v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave.Za každým jedným oceneným sa skrýva životný príbeh, ktorý priniesol dobro, ľudskosť a prospech našej spoločnosti. V nedeľu to počas odovzdávania štátnych vyznamenaní uviedla v príhovore prezidentka SR Zuzana Čaputová." povedala prezidentka. Odovzdávanie vyznamenaní považuje za oslavu víťazstva odvahy, vzdelanosti, obetavosti, pracovitosti a talentu ocenených.Pre pandemickú situáciu presunuli odovzdanie štátnych vyznamenaní z januára na Deň víťazstva nad fašizmom. "" priblížila prezidentka. Víťazstvo nad fašizmom si podľa jej slov pripomíname "Zdôraznila, že demokraciu je potrebné neustále chrániť a kultivovať. Hrozbou pre slobodu pritom podľa jej slov nemusí byť iba vojna, ale aj recidívy násilných a totalitných ideológií. "Zároveň hlava štátu vyzvala na dialóg, ktorý je predpokladom nachádzania najlepších riešení. "" dodala prezidentka.Sloboda a demokracia nie sú nikdy vybojované raz a navždy. Preto je potrebné slobodu neustále chrániť a kultivovať. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to v nedeľu povedala v rámci svojho príhovoru počas odovzdávania štátnych vyznamenaní.Poukázala na citát prvého československého prezidentka Tomáša Garrigue Masaryka, že "". Vyzvala na opravu chýb demokracie, nie na jej rozoberanie.Upriamila pozornosť na tradíciu oceniť tých, ktorí v druhej svetovej vojne bojovali proti fašizmu i tých, ktorí sa vzopreli totalitnému komunistickému režimu. "" podotkla hlava štátu.Ocenenie ide aj zdravotníkom, "". Tiež tým, ktorí sa presadili vo svete vedeckými alebo športovými výkonmi, hercom a fotografom.Prezidentka vzdala hold tvorivosti, vytrvalosti, obetavosti ocenených, tiež ochote a schopnosti prekonávať prekážky. "" doplnila prezidentka. O tom všetkom podľa nej treba počuť "".