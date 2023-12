Prezidentka kritizuje zámer skráteného konania v prípade ÚŠP

Bratislava 6. decembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová kritizuje zámer vlády schvaľovať legislatívu súvisiacu aj so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) v skrátenom legislatívnom konaní. Vyplýva to z jej stredajšieho vyjadrenia pre médiá.



"Musím povedať, že ten spôsob a rýchlosť, myslím tým skrátené legislatívne konanie, v ktorom majú byť takto významné zmeny prijaté, ma šokoval," zdôraznila.



Poukázala na to, že ide o novely viacerých zákonov a musí sa s nimi podrobnejšie oboznámiť. "Mám možnosť vetovania zákonov, samozrejme, do úvahy prichádza aj zváženie podania na Ústavný súd, ale to závisí od posúdenia obsahu," podotkla.



Vládny kabinet na stredajšom rokovaní odobril zrušenie ÚŠP. Kauzy, ktoré rieši, majú prejsť do agendy krajských prokuratúr. Vyplýva to z návrhu novely Trestného zákona, ktorou sa menia viaceré právne normy. Kabinet odsúhlasil, aby sa navrhovaná legislatíva prerokovala v skrátenom legislatívnom konaní. Rovnako, ako aj novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.