Prezidentka: Lídri B9 a NATO budú v Bratislave rokovať o bezpečnosti

Bratislava 6. júna (TASR) - Lídri Bukureštskej deviatky (B9) budú v utorok na samite v Bratislave rokovať o viacerých otázkach spojených s bezpečnosťou regiónu a o dosahoch pokračujúcej ruskej vojenskej agresie na Ukrajine na región strednej Európy. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to avizovala na sociálnej sieti. Na stretnutí sa zúčastní aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.



"Lídri Bukureštskej deviatky sa pravidelne stretávajú od roku 2015, aby zladili svoje pozície pred riadnym samitom NATO. Na moje pozvanie pricestujú do Bratislavy prezidenti Bulharska, Česka, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska a Rumunska," priblížila prezidentka. Rokovanie sa uskutoční na Bratislavskom hrade.



Generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie Jensa Stoltenberga prijme Čaputová ešte pred začiatkom samitu aj v Prezidentskom paláci. Popoludní sa stretne so Stoltenbergom aj premiér Ľudovít Ódor.



Skupina B9, ktorá spája krajiny východného krídla Aliancie, vznikla z iniciatívy prezidentov Poľska a Rumunska a prvé stretnutie lídrov sa uskutočnilo v Bukurešti. V Bratislave pôjde o ôsme stretnutie jej lídrov.