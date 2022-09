Prezidentka: Ľudia by nemali ostať ticho, ak vidia antisemitizmus

Na snímke predseda NRSR Boris Kollár (Sme rodina) počas spomienkového podujatia k Pamätnému dňu obetí holokaustu a rasového násilia za účasti predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina), predsedu vlády SR Eduarda Hegera (OĽaNO) a prezidentky SR Zuzany Čaputovej v Bratislave 9. septembra 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) počas spomienkového podujatia k Pamätnému dňu obetí holokaustu a rasového násilia za účasti predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina), predsedu vlády SR Eduarda Hegera (OĽaNO) a prezidentky SR Zuzany Čaputovej v Bratislave 9. septembra 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 9. septembra (TASR) - Ľudia by nemali ostať ticho, ak okolo seba vidia kroky antisemitizmu. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová počas pietnej spomienky na bratislavskom Rybnom námestí pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Upozornila na nárast extrémizmu. Naše ústupky týmto snahám môžu podľa Čaputovej relativizovať zlo, ktorého dôsledkom rozumejú menšinové komunity, tvrdí prezidentka.V súvislosti s udalosťami okolo holokaustu prezidentka skonštatovala, že slovné útoky, prenasledovanie a diskriminácia sa v najväčšej miere dotkli židov.povedala hlava štátu. Skonštatovala tiež, že preživší mnoho rokov po vojne pociťovali predsudky. Ich skúsenosť sa podľa Čaputovej prenáša aj niekoľko rokov po vojne na ďalšie generácie.Prezidentka zdôraznila, že antisemitizmus nevznikol a nezanikol s vojnovým slovenským štátom. Antisemiti podľa nej prezentujú dejiny tendenčne, ale občanom so záujmom o pravdu núkajú iný príbeh. Upozornila, že do verejného života sa vrátili ľudia, ktorí fašistický režim neodsudzujú. Otvorene či v náznakoch ho ospravedlňujú, oslavujú a napodobňujú. Pre spoločnosť aj štát je nebezpečné tolerovať šírenie strachu a nenávisti, nevraživosť a pohŕdanie demokratickými princípmi našej ústavy. Poznamenala, že v súčasnosti na sebe nosia namiesto uniforiem saká a používajú uhladené frázy.podotkla.Dejiny nemožno popierať a už vôbec nie holokaust, ktorý spochybnil základy ľudskej civilizácie a znamenal zlomovú udalosť v dejinách ľudstva. Vyhlásil to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) počas piatkovej pietnej spomienky na obete holokaustu na bratislavskom Rybnom námestí. Šéf parlamentu odsúdil holokaust. Skonštatoval, že je to čierna škvrna aj na našej histórii. Vyzdvihol však odkaz 570 Slovákov, ktorí nesú titul Spravodlivý medzi národmi za pomoc židovským obyvateľom.uviedol Kollár.Predseda parlamentu pripomenul zverstvá holokaustu aj jeho historické okolnosti. Veľa sa o tom podľa vlastných slov dozvedel z rozprávania a skúseností svojej tety. Skonštatoval, že nielen nacistické Nemecko, ale aj ním okupované územia či satelitné štáty sa zapojili do takejto nezmyselnej diskriminácie a vraždenia.podčiarkol.Kollár ocenil, že Slovenská národná rada v decembri 1990 prijala vyhlásenie, v ktorom sa prenasledovaným židom z čias druhej svetovej vojny ospravedlnila.dodal.Deň obetí holokaustu a rasového násilia je veľmi dôležitý, holokaust je totiž jazva aj na našej histórii. Skonštatoval to premiér Eduard Heger (OĽANO) počas pietnej spomienky na bratislavskom Rybnom námestí. Apeloval na verejnosť, aby nezabúdala na históriu a nedopustila, aby sa niečo podobné vo svete opakovalo."Deviateho septembra 1941 vláda Slovenského štátu, žiaľ, schválila židovský kódex, ktorý siahol na práva vlastných občanov. Zbavil vlastných občanov základných práv, zotročil ich, poslal ich na smrť do koncentračných táborov. Toto je presne tá jazva, ktorú máme v našich dejinách," povedal premiér. Preto považuje tento deň za veľmi špecifický a smutný. Pripomenul, že súčasná vláda sa pred rokom židovskej obci ospravedlnila.Vyzdvihol odkaz ľudí, ktorí nesú titul Spravodliví medzi národmi. Ocenil ich odvahu a odkaz aj pre súčasnosť. "Holokaust sa začal v ľudskej mysli. Začal sa myšlienkou pohŕdania druhými," zdôraznil. Kritizoval extrémizmus a vyzval k jeho zastaveniu. "Prijmime výzvu, ktorá znie z tohto miesta, odložme hnev. Prejavme lásku a obetu. Nedovoľme, aby holokaust v našich mysliach počal čo i len jednu myšlienku," uzavrel.