Prezidentka: Všetci ľudia by si mali byť rovní aj v uznaní práv

Bratislava 12: októbra (TASR) - Všetci ľudia sú si rovní v dôstojnosti a mali by si byť rovní aj v uznaní práv. Taktiež už nemožno nikdy nedopustiť, aby identita LGBTI ľudí stála niekoho život. Na sociálnej sieti to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová v súvislosti s výročím útoku na Zámockej ulici v Bratislave.



"Hrôza zo smrti Matúša a Juraja bola tak veľká, že zmysluplné slová sa hľadajú ťažko. Lebo tak veľa už bolo povedané a tak málo sa zmenilo k lepšiemu. Tak veľa bolo vyplakané a tak málo to prispelo k vášmu pocitu bezpečia. Tak veľa bolo ublížené a tak málo to zastavilo nenávisť voči vám," povedala hlava štátu. LGBTI komunite odkázala, že si ju váži, má jej podporu a rešpekt.