Prezidentka ľutuje, že jar je v Rudne nad Hronom spojená s nešťastím

Bratislava/Rudno nad Hronom 18. mája (TASR) - Prezidentke Zuzane Čaputovej je ľúto, že príchod jari je v Rudne nad Hronom spojený s takýmto nešťastím, starostovi obce a jej obyvateľom praje veľa síl. Uviedla to po telefonáte so starostom obce Mariánom Šurjanským v súvislosti s pondelkovou (17. 5.) povodňou. TASR o tom informoval Lukáš Laczko z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.



"V obci sú stále bez pitnej vody aj bez plynu a potrvá niekoľko dní, kým sa život v obci podarí obnoviť. Pri odstraňovaní škôd pomáhali dobrovoľní hasiči aj armáda, no škody na súkromných majetkoch sú značné. Voda zničila záhrady, brala autá, stavebný materiál, hračky aj náradie,“ uviedla Čaputová.



Prezidentka vyjadrila úprimnú sústrasť rodine, priateľom a blízkym obete povodne, ale aj súcit so všetkými obyvateľmi obce, ktorým voda zničila majetok a poškodila domovy. Avizovala tiež, že pre obyvateľov povodňou zničeného Rudna nad Hronom sa pripravuje finančná zbierka. „Verím, že pripravovaná pomoc ich ťažkú situáciu aspoň z časti dokáže zmierniť,“ doplnila Čaputová.