Prezidentka podpísala zákon o dôchodkoch predstaviteľov komunizmu

Bratislava 8. júla (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová má výhrady k zákonu o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu. Legislatívu však podpísala a požiadala premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby vláda iniciovala novelu, ktorou budú uvedené výhrady odstránené. Pokiaľ by k prijatiu takejto novely nedošlo a zákon by mal platiť v takejto podobe, prezidentka bude nútená obrátiť sa na Ústavný súd SR. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.



Prezidentka skonštatovala, že patríme medzi posledné štáty východného bloku, ktoré prijali legislatívu postihujúcu bývalých vrcholových predstaviteľov komunistickej moci a jej aparátu v bezpečnostných zložkách, ktorí sa aktívne podieľali na politickej represii a na udržiavaní totalitného režimu. Okrem prínosu a opodstatnenosti legislatívy vníma aj niektoré legitímne výhrady.



"V tomto kontexte treba poukázať na doterajšiu judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), v ktorej posudzujúc obdobné úpravy v rôznych postkomunistických štátoch Rady Európy súd v zásade akceptoval ako primerané také úpravy, ktorými sa znížili starobné dôchodky na úroveň priemerných dôchodkov v štáte. Právna úprava by totiž nemala presahovať rámec primeraného postupu pri odnímaní politicky motivovaných benefitov. Tieto skutočnosti je potrebné zohľadniť a zmenou zákona sa vyhnúť potenciálnym problémom tejto právnej úpravy," uviedol hovorca.



Zákon o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu hovorí, že predstaviteľom tohto režimu a niekdajších bezpečnostných zložiek sa znížia dôchodky. Koaliční poslanci hovoria o zabezpečení spravodlivosti. Dôchodky týchto predstaviteľov sú podľa nich vysoko nadpriemerné, zatiaľ čo dôchodkové zabezpečenie osôb, ktoré komunistická moc prenasledovala, je veľmi nízke.



Po novom sa týmto osobám do dôchodku nebude zarátavať obdobie, v ktorom pracovali pre totalitný režim a jeho represívny aparát. Autori zákona hovoria, že tieto osoby mali rôzne privilégiá, nadštandardné odmeňovanie, čo sa premietlo aj do ich dôchodkov. Odobratie benefitov v rámci dôchodkov sa má týkať aj vdov a vdovcov po týchto osobách. Bližšie sa upravuje aj minimálna suma starobného a invalidného dôchodku.



O benefity majú prísť funkcionári, zamestnanci a príslušníci vymedzených vrcholových orgánov, organizácií a bezpečnostných zložiek komunistického režimu, "ktoré sa rozhodujúcou mierou podieľali na udržiavaní totalitného režimu porušujúceho základné ľudské práva a slobody".



Evidenciu týchto osôb má viesť Ústav pamäti národa. Legislatíva stanovuje i výnimky, na základe ktorých by osoby neprišli o benefity. Hovoria o osobách aktívne podporujúcich tých, ktorí vystupovali proti komunistickému režimu, ale aj o osobách, ktoré zásadne pomohli tým, ktorým hrozilo nebezpečenstvo zo strany verejnej moci. Ďalšia sa má týkať osôb, ktorých služobný pomer bol len formálny. Ide napríklad o vrcholových športovcov, ktorí boli zaradení v armádnych a policajných zložkách.



Zákon má nadobudnúť účinnosť 5. augusta 2021.