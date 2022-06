Prezidentka mala pozitívny test na nový koronavírus, ruší program

Bratislava 8. júna (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová mala pozitívny výsledok testu na nový koronavírus. Zrušila preto svoj pracovný program na najbližšie dni aj plánovanú pracovnú cestu do zahraničia. TASR o tom informoval prezidentkin hovorca Martin Strižinec.



Prezidentka mala v stredu večer odcestovať spolu s poľským prezidentom Andrzejom Dudom do Portugalska a Talianska, aby na spoločných rokovaniach s portugalským prezidentom a premiérom a talianskym prezidentom podporili udelenie kandidátskeho štatútu pre Ukrajinu na vstup do Európskej únie.



"S prezidentom Dudom chceme ešte pred hlasovaním na samite lídrov v Bruseli podporiť kandidátsky status Ukrajiny. Veľmi ma mrzí, že sa k prezidentovi Dudovi nemôžem napokon pripojiť," skonštatovala Čaputová. Spoločnú iniciatívu navrhla počas nedávnej návštevy poľského prezidenta v Bratislave.



Témou diskusií v Portugalsku a Taliansku mala byť aj energetická bezpečnosť a možné alternatívne spôsoby dodávok plynu na Slovensko.