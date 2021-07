Prezidentka: Mobilné očkovacie jednotky robia záslužnú prácu

Žilina 12. júla (TASR) - Mobilné očkovacie jednotky robia veľmi záslužnú prácu, pretože sú k dispozícii ľuďom, ktorí sa nemôžu vzhľadom na imobilitu, zdravotný stav alebo vek dopraviť do očkovacieho centra. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to povedala v pondelok po stretnutí s tímom mobilnej očkovacej jednotky v obci Rosina pri Žiline, ktorý zaočkoval 94-ročnú obyvateľku a jej vnuka.







"Som veľmi rada, že pre ľudí, ktorí sa chcú očkovať, je k dispozícii aj takáto možnosť. Urobiť očkovanie dostupnejším práve pre nich je súčasťou toho, čo štát má urobiť. Aj v tomto samosprávnom kraji mobilné očkovacie jednotky fungujú. Denne zaočkujú okolo 20 ľudí, ktorí majú záujem. A aj to môže pomôcť, aby Slovensko nebolo krajinou, ktorá je na tom najhoršie, pokiaľ ide o počet očkovaných spomedzi iných európskych krajín," uviedla Čaputová.



Podotkla, že pokiaľ ide o počet očkovaných, v porovnaní so susednými krajinami je na tom Slovensko najhoršie. "Predpokladám, že dôvodov je viacero. Faktom je, že je okolo toho aj množstvo dezinformácií. Ide aj o príklady politikov, ktorí k tomu pristupujú váhavo alebo to dokonca až spochybňujú. Toto všetko môžu byť faktory, pre ktoré je očkovanie na nízkej úrovni v porovnaní s ostatnými krajinami. Myslím si, že pokiaľ ide o dostupnosť očkovania, tam nastal výrazný posun k lepšiemu," skonštatovala prezidentka.



Podľa riaditeľky odboru zdravotníctva Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Silvie Pekarčíkovej zaočkovali vďaka mobilnej očkovacej jednotke vyše 400 ľudí. "Snažíme sa uspokojiť záujem zo všetkých obcí, aby boli zabezpečení ľudia, ktorí to najviac potrebujú. A to sú imobilní alebo ťažko mobilní ľudia s ťažšou dostupnosťou k očkovaniu. Mám nádej, že v krátkom čase už všeobecní lekári práve takýchto ľudí v rámci návštevnej služby zaočkujú," dodala Pekarčíková.