Prezidentka na Human Forum vyzdvihla prácu mimovládnych organizácií

Banská Bystrica 28. novembra (TASR) - Desiaty ročník trojdňového medzinárodného diskusného fóra o demokracii a ľudských právach Human Forum, ktorý sa v utorok začal v Banskej Bystrici, prišla pozdraviť prezidentka SR Zuzana Čaputová. Poďakovala za prácu všetkým organizáciám, ktoré pomáhajú, vzdelávajú, kultúrnym a voľnočasovým organizáciám, ale tiež tým, ktoré sa zaoberajú kontrolou verejnej moci, a to v čase, keď je naša spoločnosť, obzvlášť občianska, konfrontovaná s vážnymi otázkami.



Ako prezidentka tiež zdôraznila, pomocnú ruku týchto organizácií, ich význam a prácu oceňujú aj priamo občania prostredníctvom asignácie dvoch percent z daní. Podľa nej je to najspravodlivejší a najtransparentnejší systém, s ktorým máme dobré skúsenosti, a ktorý žiadny štátny orgán, rozhodujúci o ich užitočnosti, nikdy nenahradí.



"Chcem oceniť akčnosť a spoluprácu naprieč občianskym sektorom, ktorú sme za posledných pár týždňov videli. Na obhajobe dvoch percent sa zhodli organizácie, ktorých poslaním je kontrola verejnej moci so vzdelávacími, sociálnymi, zdravotníckymi... Občianska spoločnosť tvorí ekosystém, ktorý potrebuje byť rozmanitý a prepojený, aby mohol správne fungovať," konštatovala Čaputová. Organizácie vyzvala, aby vytrvali vo svojej práci a boli príkladom nasledovaniahodnej praxe pre ostatných.



Po jej príhovore nasledovala panelová diskusia o úlohe aktívnej občianskej spoločnosti pre demokraciu na tému, čo sa môže stať, keď bude slabnúť.



"Cieľom tohto diskusného panelu je reflektovať vývoj stavu občianskej spoločnosti v medzinárodnom kontexte. Akú rolu zohráva aktívna občianska spoločnosť v západnej Európe, postkomunistickej Európe a vojnovej Európe. Rovnako, pred akými výzvami stoja medzinárodne, národne a lokálne pôsobiace inštitúcie a organizácie, aby sa neoslabovala aktívna občianska participácia v demokratickej spoločnosti," priblížili hlavní organizátori podujatia Human Forum občianska platforma Nie v našom meste a Inštitút pre Demokraciu pri Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.



Ako v tejto súvislosti Čaputová uviedla, rozumie, že existujú obavy, či spoločenské a politické prostredie na Slovensku zostane občianskemu organizovaniu prajné. Pripomenula, že je na nás všetkých, či svoju energiu vkladáme do budovania rozdielov alebo v myšlienkach, slovách a skutkoch staviame na tom, čo nás spája, a teda, či budujeme mosty alebo prehlbujeme priepasti.