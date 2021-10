Prezidentka: Na klimatickú krízu môžu doplatiť mladí, ak nič neurobíme

Bratislava 12. októbra (TASR) - Ak nebude spoločnosť konať a nepokúsi sa zvládnuť klimatickú krízu, tak mladá generácia na to doplatí. Na klimatickom samite v škótskom Glasgowe chce byť prezidentka Zuzana Čaputová aj hlasom mladých. Uviedla to v utorok na sociálnej sieti.



Študenti zo Spojenej školy Svätej Rodiny v bratislavskej časti Petržalka utvrdili hlavu štátu v tom, že im záleží na tom, aké vážne môžu byť následky klimatických zmien. "Práve toto je generácia, ktorá bude doplácať alebo benefitovať z rozhodnutí súčasných politikov. A je to práve zodpovednosť nás političiek a politikov, aké rozhodnutia teraz urobíme," zdôraznila Čaputová.



Začiatkom novembra sa prezidentka zúčastní na klimatickom samite v Glasgowe. Verí, že stretnutie veci posunie dopredu. "Chcem aj týmto mladým sľúbiť, že budem v Glasgowe aj ich hlasom, že budem na nich myslieť, keď budem ako prezidentka zastupovať Slovensko. Prijať rozhodnutia a nájsť riešenia je férové voči tejto mladej generácii, aby to tá naša generácia mladým ľuďom nepokazila, ale, naopak, našu planétu ochránila," dodala Čaputová.