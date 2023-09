Prezidentka: Na omši v Šaštíne zazneli silné posolstvá pre Slovensko

Bratislava 15. septembra (TASR) - Počas slávenia piatkového sviatku Sedembolestnej Panny Márie na svätej omši v Šaštíne zazneli silné posolstvá pre Slovensko. Uviedla to na sociálnej sieti prezidentka SR Zuzana Čaputová. Na udalosti sa zúčastnili aj ďalší politici.



"Posolstvá o jednote, o potrebe prekonávať rozdiely a stavať na spoločnom dobre. Sú to veľmi dôležité slová práve v tejto dobe, ktorá je taká napätá a rozhádaná," poznamenala Čaputová. Vyzvala k ich neustálemu opakovaniu a zdôraznila, že Slovensko tvorí jeden národ spolu s národnostnými menšinami. Podľa prezidentky je teraz prekonanie rozdielov a jednota to najpotrebnejšie.



"Pred dvomi rokmi bol na tomto mieste aj pápež František a dnes túto svätú omšu celebroval vatikánsky štátny sekretár, kardinál Pietro Parolin," uviedol predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) na sociálnej sieti.