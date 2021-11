Prezidentka: Na Slovensku je hra na záujem o referendum

Bratislava 11. novembra (TASR) - Na Slovensku je hra na záujem o referendum. Je nezodpovedné burcovať ľudí a rozvíjať vášne pre to, aby mohla opozícia útočiť na prezidentský úrad, o ktorý jej do budúcna ide. Takto číta aktivity opozície vo veci referenda prezidentka SR Zuzana Čaputová. Uviedla to v diskusnej relácii Braňo Závodský naživo na rádiu Expres.



Prezidentka má pochybnosti, či opozičným politikom ide v otázke referenda naozaj o referendum. Keby oň išlo, tak po diskusii s ústavnými právnikmi by sa dali naformulovať otázky tak, aby sa dalo vypísať. "Namiesto toho čelím absolútnym bludom a klamstvám a naozaj ma to vyrušuje," podotkla.



Prezidentka skonštatovala, že marenie referenda nie je to, ak sa rozhodne otázky overiť na Ústavnom súde SR. Niekto chce podľa nej pri referende vedome klamať a zavádzať.



Vláda má podľa prezidentky svoj podiel na tom, ako je pandémia manažovaná a aká je výsledná situácia. Slovensko zaostáva v efektivite krokov, vymožiteľnosti práva alebo vynucovaní opatrení. Ocenila však zlepšenie komunikácie opatrení a pandémie.



Hlava štátu tiež poukázala, že "zaseknuté" koaličné reformy sú veľkým problémom, pretože sú na ne viazané financie z Európskej únie. Vláda má podľa nej legitimitu, sú v nej dobrí ľudia, ale je zaťažená vlastnými konfliktami a nevie tak reformy dotiahnuť do konca. "Ak nie je vôľa vládnuť, tak je to problém," zhodnotila. Čaputová tvrdí, že o reformách komunikuje s jednotlivými členmi vlády.



V súvislosti so zmenou paragrafu 363 povedala, že by bola na mieste reforma celej prokuratúry.