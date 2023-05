Prezidentka: Naším poslaním je vytvoriť sestrám čo najlepšie podmienky

Bratislava 19. mája (TASR) - Naším poslaním je vytvoriť zdravotným sestrám čo najlepšie podmienky, aby neodchádzali do zahraničia, cítili sa akceptované a v ich stopách kráčali ďalšie nasledovníčky. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla v príhovore počas piatkového prijatia laureátok ocenenia Biele srdce pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier a Medzinárodného dňa pôrodných asistentiek.



Prezidentka si podľa svojich slov uvedomuje, že najlepším ocenením pre zdravotné sestry sú dôstojné pracovné podmienky, pravidelné, systematické a dôstojné odmeňovanie. "Tento rok priniesol dlho očakávanú pozitívnu zmenu, ktorá však stále naráža na prekážky v praxi a uvádzanie do života. Napríklad na problémy pri uznávaní praxe alebo neochotu zamestnávateľov priznať vám vyššiu mzdu," zhodnotila.



Zdravotným sestrám vzdala hlava štátu úctu za ich prácu. Ako podotkla, je škoda, že si ocenenie nemôžu prevziať všetci, ktorí zodpovedne, nad rámec svojich povinností a s ľudskosťou vykonávajú svoju prácu. "Dokopy je to viac ako 38.000 bielych sŕdc," dodala.



Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) Iveta Lazorová považuje za potrebné venovať veľkú pozornosť nasledovníčkam súčasných sestier. "Záujem o našu prácu je, študentov máme dostatok. Problém je v tom, že máloktorí z nich nastúpia do praxe v slovenských nemocniciach, v slovenskom zdravotníctve. Práve tu je potrebné robiť opatrenia, aby sme im ponúkli niečo, čo nedostanú v zahraničí," skonštatovala. Cieľom SKSaPA, ktorá ocenenie Biele srdce udeľuje, je preto zlepšovať podmienky v praxi. Poukázala na široké spektrum profesií v rámci ošetrovateľstva - medzi laureátkami ceny sú sestry z praxe, manažérky aj pôrodné asistentky.