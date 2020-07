Prezidentka považuje návrh reformných zmien v justícii za potrebný

Bratislava 6. júla (TASR) – Návrh reformného ústavného zákona v oblasti justície, s ktorým prichádza rezort spravodlivosti, považuje prezidentka SR Zuzana Čaputová za potrebný a prospešný. Hlava štátu to uviedla na sociálnej sieti po pondelkovom stretnutí s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí), ktorá chce návrh v najbližších dňoch predložiť do pripomienkového konania.



„Predložený návrh reformných zmien v justícii považujem za potrebný a za prospešný a v ďalšom legislatívnom procese ministerke držím palce," skonštatovala Čaputová.



Poznamenala, že s ministerkou diskutovali o viacerých detailoch návrhu, najmä o tých, ktoré sa týkajú aj kompetencií prezidentky. Napríklad pri vymenovaní sudcov Ústavného súdu SR, pokiaľ parlament nedokáže v stanovenom čase potrebný počet kandidátov zvoliť.



Šéfku rezortu spravodlivosti teší, že téma spravodlivosti a súdnictva má významné miesto aj v Prezidentskom paláci, stretnutie s prezidentkou po minulotýždňovom stretnutí s čelnými predstaviteľmi súdnej moci považuje za dôležité. „Verím, že sa nám do pár dní podarí posunúť právnu úpravu do medzirezortného pripomienkovania a predstaviť ju aj širokej verejnosti," napísala na sociálnej sieti Kolíková.



Návrh zahŕňa reformu zloženia Súdnej rady SR, previerky majetkových pomerov sudcov a sudcovskej spôsobilosti, reformu zloženia Ústavného súdu SR a zmenu pravidiel konania pred týmto súdom či zavedenie vekového stropu pre zánik funkcie sudcu. Taktiež zriadenie Najvyššieho správneho súdu SR, ktorý má plniť funkciu disciplinárneho súdu na vyvodzovanie zodpovednosti, a to nielen pre sudcov, ale aj pre všetky ostatné právnické profesie.