Prezidentka navštívi v nedeľu Ubľu, stretne sa so starostami i armádou

Bratislava 26. februára (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v nedeľu (27. 2.) predpoludním navštívi obec Ubľa v okrese Snina a tamojší hraničný priechod. Oboznámiť sa chce so situáciou na slovensko-ukrajinskej hranici. TASR o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec.



Hlava štátu na mieste odovzdá materiálnu pomoc - dar Slovenskej aliancie moderného obchodu Slovenskému Červenému krížu, ktorého dobrovoľníci na hranici pomáhajú samospráve a ľuďom utekajúcim pred vojnou.



"Okrem nich sa v Ubli stretne aj so starostami ďalších prihraničných obcí, príslušníkmi Policajného zboru, Finančnej správy a Ozbrojených síl SR a bude sa zaujímať o to, ako samospráva a štátne zložky zvládajú aktuálnu situáciu," priblížil Strižinec.