VIDEO: Prezidentka navštívila Slovenskú národnú galériu

Bratislava 21. mája (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová upozornila, že situácia s novým koronavírusom zasiahla aj oblasť kultúry a umenia. Pri symbolickej štvrtkovej návšteve Slovenskej národnej galérie (SNG) v Esterházyho paláci v Bratislave preto vyzvala na jej podporu a pozvala ľudí do múzeí, galérií i ďalších kultúrnych inštitúcií.







"V období, ktoré máme bezprostredne za sebou, keď sme boli izolovaní a mali sme menej sociálnych kontaktov, sa iste mnohí z nás utiekali práve k dobrej knihe, hudbe, dobrému filmu. Práve v ťažkých časoch si uvedomujeme, ako kultúra a umenie povznáša, ako nás zušľachťuje. Zároveň však treba povedať aj to, že práve táto oblasť života podstatne trpí ekonomickým spôsobom," skonštatovala prezidentka. Poukázala na to, že pre nútené zatvorenie zaznamenali kultúrne ustanovizne i umelci veľké finančné straty.



Prezidentka si myslí, že štát by mal kultúre a umeniu pomôcť. "Je to súčasť našej identity, pamäti národa, vzdelávania a výchovy," poznamenala. Podporiť by sa mali podľa nej aj individuálni umelci.



Ako podotkla riaditeľka SNG Alexandra Kusá, aj počas núteného zatvorenia galérií sa snažili byť k dispozícii pre návštevníkov, napríklad prostredníctvom online aktivít. V súčasnosti si môžu záujemcovia v SNG pozrieť výstavu Ladislava Vychodila pri príležitosti 100 rokov slovenského profesionálneho divadla a 100. výročia narodenia tohto umelca. Na leto avizuje riaditeľka výstavu Generácia 909,76.