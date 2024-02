Prezidentka nemá informáciu o pláne R. Fica v súvislosti s vedením SIS

Bratislava 22. februára (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová nemá informáciu, o akom pláne v súvislosti so Slovenskou informačnou službou (SIS) hovorí premiér Robert Fico (Smer-SD) a nemôže sa teda k tomu vyjadriť. Pre TASR to uviedol riaditeľ odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR Jozef Matej v reakcii na štvrtkové slová predsedu vlády, že do niekoľkých dní bude vyriešená otázka SIS a bude mať riadne vedenie.



Prezidentský palác pripomína, že vláda navrhla hlave štátu riaditeľa SIS takmer po štyroch mesiacoch. "Nikam sa pritom neponáhľala a ešte pred pár týždňami to Robert Fico obhajoval tým, že SIS je momentálne v rukách skúseného profesionála, ktorý si dobre robí svoju prácu. Nie je teda dôvod okamžite vymenovať kandidáta, ktorého jej vláda len pred týždňom navrhla," uviedol Matej.



Poukázal tiež na rozhodnutia ústavného súdu, v zmysle ktorých prezidentka "má mať možnosť pokojne preskúmať ústavné, zákonné a na osobu vzťahujúce sa kritériá navrhnutého kandidáta".



Vláda 14. februára odsúhlasila nomináciu súčasného štátneho tajomníka rezortu spravodlivosti Pavla Gašpara na riaditeľa tajnej služby. Riaditeľa SIS na základe návrhu vlády vymenúva prezident. Hlava štátu už informovala o úvahách, že menovanie nového riaditeľa tajnej služby nechá na svojho nástupcu.