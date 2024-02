Prezidentka: Nemám istotu, ako o Trestnom zákone rozhodne Ústavný súd

Bratislava 18. februára (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová odmieta, že by s Ústavným súdom (ÚS) SR komunikovala o svojom podaní pre novelu Trestného zákona. Podľa svojich slov nemá žiadnu istotu, ako súd rozhodne. Zároveň namieta spochybňovanie ústavných sudcov, hovorí o útoku na demokraciu. Uviedla to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.



Hlava štátu si myslí, že pozastavenie účinnosti by v prípade novely Trestného zákona bolo namieste. "Nemám v tom síce žiadnu istotu, ale mám v tom aspoň predpoklad a logiku. To, čo sa tu udialo z hľadiska procesu aj obsahu tej novely, je absolútne výnimočné," argumentovala. Poukázala na mimoriadny zásah do práv poškodených. Na základe doterajšej praxe nepovažuje za vylúčené, že by mohol súd zaujať stanovisko v horizonte týždňov.



O tom, že vetovanie novely nemá zmysel, prezidentku podľa jej slov presvedčil list premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Ako zdôvodnila, v ňom vylúčil, že by sa parlament zaoberal inými ako navrhnutými námietkami týkajúcimi sa premlčania násilných trestných činov. Podpis zákona označila za nevyhnutný procesný krok, aby sa k slovu dostal Ústavný súd. "Nebolo vôbec jednoduché podpísať zákon, s ktorým nesúhlasím," poznamenala.



K šesťdňovému čakaniu na doručenie zákona do Prezidentského paláca podotkla, že takto dlho to nikdy netrvalo. Predpokladá, že nič nebráni tomu, aby bol zákon zverejnený v pondelok (19. 2.) v zbierke zákonov. Nevylučuje však aj snahu o obštrukcie. V prípade rozhodnutia ÚS o pozastavení účinnosti zákony by podľa nej mohol súd sám stanoviť termín vykonateľnosti.



K možnému premlčaniu známych káuz po nadobudnutí účinnosti novely Čaputová podotkla, že "keby to chceli robiť pre niekoho, nevyzeralo by to inak". Namieta však najmä obrovský dosah na bežných ľudí. Debatu o nižších sadzbách považuje za legitímnu. Namieta však absenciu odbornej debaty, ale aj kombináciu so zvyšovaním výšky škody a skracovaním premlčacích dôb.



Na základe medializovaných informácií vidí hlava štátu jasný signál od orgánov Európskej únie, že namietajú rozsah novely a proces, v ktorom bola schválená.