Prezidentka: Nemyslím si, že na Slovensku prebiehajú politické procesy

Bratislava 18. februára (TASR) - Nemyslím si, že na Slovensku prebiehajú politické alebo spolitizované procesy. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Podčiarkla, že nemá dôvod mať pochybnosti.



"Nemyslím si, že na Slovensku prebiehajú politické alebo spolitizované procesy. Ak sa stanú chyby, sú tu mechanizmy, ako ich napraviť," podčiarkla hlava štátu. Dodala, že politikom neprináleží hodnotiť prípadné porušenia či postupy v trestných kauzách. Uviedla, že chyby v konaniach sa stať môžu, a to aj v právnom a demokratickom štáte. Podstatné je mať možnosti a mechanizmy, ako ich napraviť.



Rozumie obave, že sa po parlamentných voľbách môže krajina vydať na rôznu cestu porušovania princípov právneho štátu. Nechce však, aby sa voľby v demokracii vnímali ako riziko. "Je to zrkadlo, ako ľudia vnímajú spoločenské, politické dianie. Ako politici musíme urobiť všetko pre to, aby sme ľudí z politiky totálne neznechutili, aby mali ešte chuť k voľbám prísť," zdôraznila.



Čo sa týka využívania paragrafu 363 Trestného poriadku, už len odborná polemika o možnosti jeho nadužívania podľa hlavy štátu dáva dôvod na to, aby bolo ustanovenie spresnené. Paragraf vníma ako veľmi silnú právomoc generálneho prokurátora, voči ktorej neexistuje opravný prostriedok. Aj preto sa obrátila na Ústavný súd (ÚS) SR, aby povedal, či je ustanovenie v súlade s Ústavou SR a nezávislosťou súdnej moci. Dodala, že následná úprava paragrafu sa bude odvíjať od záverov ÚS. Jednu z možností vidí v jeho zúžení.



Na otázku o návrhu na disciplinárne konanie voči generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi reagovala tým, že nie všetko, čo sa nám na postupoch sudcov alebo prokurátorov nepáči, je vhodné na takýto krok. Návrh podá podľa vlastných slov, len ak bude šanca na jeho úspech.