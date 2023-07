Čaputová nevidí dôvod ohroziť činnosť polície personálnou nestabilitou

Bratislava 19. júla (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová označila políciu za dôležitú inštitúciu a najmä v čase pred blížiacimi sa voľbami nevidí žiaden dobrý dôvod na ohrozenie jej fungovania personálnou nestabilitou. Aj preto sa podľa vlastných slov rozhodla prijať návrh premiéra Ľudovíta Ódora a odobrala Ivanovi Šimkovi poverenie viesť rezort vnútra. Hlava štátu odmietla, že by sa v tejto súvislosti ona alebo premiér ocitli pod tlakom ultimát. Šimkovi sa poďakovala za jeho doterajšiu prácu.



"Prednosť musí dostať jasné uistenie, že polícia má pri vyšetrovaní káuz konať v medziach zákona, avšak bez vplyvu politickej moci. To, samozrejme, neznamená, že polícia môže vykročiť mimo medzí zodpovedného a zákonného konania. Na kontrolu toho však v demokratickej spoločnosti existujú mechanizmy od prokuratúry a súdov až po personálnu zodpovednosť policajného prezidenta voči ministrovi vnútra," uviedla prezidentka.



Deklarovala, že žiadna zo strán, minister ani vedenie polície nemali na ňu či premiéra požiadavky podmieňujúce ich konanie. "Neocitli sme sa pod tlakom ultimát, lebo kto by ho zniesol, bol by v mojich očiach automaticky diskvalifikovaný," uviedla prezidentka.



Situácia v uplynulých dňoch podľa jej slov vyústila do prehĺbenia nedôvery medzi vedením polície a ministrom vnútra. Dodala, že ani napriek rozhovorom sa ju nepodarilo vyriešiť a avizovaný bol odchod vyše dvoch desiatok ľudí z vedenia polície. Hlava štátu považuje vývoj situácie za nešťastný. Pripomenula, že úlohou členov úradníckej vlády bolo upokojenie situácie v rezortoch. Mrzí ju, že v polícii sa to v posledných týždňoch nepodarilo. V krátkom čase pred voľbami považuje práve personálnu stabilitu v polícii za dôležitú.



Pripomenula, že Šimko sa ujal funkcie pred dvoma mesiacmi. Za ten čas podľa nej urobil mnoho užitočného, najmä v oblasti zvládania migrácie. Dodala, že Šimko zvládal svoju rolu aj pri zvyšovaní dôvery občanov vo férové parlamentné voľby. Nepochybuje ani o jeho záujme na tom, aby bolo Slovensko právnym štátom a všetky inštitúcie vrátane polície mohli svoje povinnosti vykonávať riadne v medziach zákona. Poukázala však na rozdiel v názoroch medzi ním a políciou.