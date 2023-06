Prezidentka nevylúčila disciplinárne podanie na M. Žilinku

Bratislava 24. júna (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová nevylúčila, že podá disciplinárny podnet na generálneho prokurátora Maroša Žilinku. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy uviedla, že v odôvodnení rozhodnutia Ústavného súdu (ÚS) SR v súvislosti s paragrafom 363 Trestného poriadku sú aj vety, ktoré môžu byť podkladom pre takéto podanie. Podľa vlastných slov to ešte bude zvažovať.



"Opäť sa budem pozerať na križovatku, či podám alebo nepodám disciplinárny návrh, chcela som si počkať na rozhodnutie ÚS," uviedla hlava štátu s tým, že sa chce ešte do hĺbky pozrieť na písomné odôvodnenie rozhodnutia ÚS. Ten podľa jej slov konštatoval, že samotný paragraf nie je v rozpore s Ústavou SR, no nepozeral sa na aplikačnú prax zo strany šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR. "To ani nebolo predmetom konania," poznamenala.



Ak sa teda polemika v tejto veci posunie smerom k tomu, či bol alebo nebol postup generálneho prokurátora v súlade so zákonmi, zváži svoje rozhodnutie. "Na túto otázku môže dať odpoveď Najvyšší správny súd (NSS) SR, ktorý je disciplinárnym súdom aj voči generálnemu prokurátorovi," doplnila prezidentka.