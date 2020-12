Prezidentka: Nie je čas na politické spory, deti treba vrátiť do škôl

Bratislava 2. decembra (TASR) - Teraz nie je čas na politické spory, deti sa potrebujú vrátiť do škôl. Napriek obrovskej snahe rodičov a učiteľov dištančné vzdelávanie nie je plnohodnotná alternatíva vyučovacieho procesu. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová vo svojom profile na sociálnej sieti.uviedla prezidentka. Zároveň tvrdí, že na každom dni v škole záleží, lebo každý jeden deň bez školy neznamená len vzdelanostnú rezervu, ale aj absenciu sociálnych kontaktov a podnetov potrebných na správny psychický vývoj.doplnila prezidentka.Hlava štátu tvrdí, že pre verejnosť nie je podstatné, čí plán krízový štáb či vláda podporí, ale to, aby zodpovedné orgány štátu boli akcieschopné a prinášali riešenia akútnych problémov.dodala.Školy sa v pondelok 7. decembra neotvoria. Plán z dielne ministerstva školstva na návrat žiakov do škôl v utorok (1. 12.) ústredným krízovým štábom neprešiel. Ďalší návrh na návrat žiakov do škôl, v poradí už tretí, chce minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) predstaviť pred Vianocami , a to do 23. decembra.