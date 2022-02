Prezidentka gratuluje slovenským hokejistom: Sme na vás hrdí

Bratislava 19. februára (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová gratuluje slovenským hokejistom k zisku olympijskej medaily. Ocenila vytrvalosť a odhodlanie slovenskej reprezentácie. Uviedla to na sociálnej sieti.



"Vďaka, že ste to nevzdali, že ste počas celého olympijského turnaja nestratili odhodlanie. Vaša húževnatosť a vytrvalosť priniesli radosť z hokeja takmer do každej slovenskej domácnosti. Svojou hrou nám všetkým pripomínate, že ak sa dokážeme zomknúť, môžeme byť úspešní," skonštatovala.







Zisk bronzovej medaily na zimných olympijských hrách (ZOH) označila hlava štátu za fantastický športový úspech pre celé Slovensko. "Sme na vás hrdí," odkázala slovenskej reprezentácii.



Slovenskí hokejisti získali historicky prvú medailu na ZOH. V sobotnom dueli o tretie miesto na olympijskom turnaji v Pekingu zvíťazili nad Švédskom 4:0 a vybojovali bronzový kov. Dosiaľ bola slovenským maximom v ére samostatnosti štvrtá priečka na ZOH 2010 vo Vancouveri. Je to druhá slovenská medaila na ZOH 2022 po zlate lyžiarky Petry Vlhovej v slalome.