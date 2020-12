Prezidentka očakáva od M. Žilinku ozdravenie generálnej prokuratúry

Na snímke nový generálny prokurátor Maroš Žilinka počas svojho vymenovania prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou v Prezidentskom paláci v Bratislave 10. decembra 2020 Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 10. decembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová si želá, aby sa na Generálnej prokuratúre (GP) SR začala nástupom Maroša Žilinku do jej vedenia nová éra. Očakáva od neho ozdravenie prokuratúry a odstránenie prvkov inštitucionálnej nekultúrnosti. Prokuratúru by mal podľa nej tiež vystaviť primeranej miere verejnej kontroly. Generálny prokurátor má byť podľa nej nielen nestranný a nepodliehať vplyvom okolia, ale rovnako sa má tak aj javiť. Uviedla to v príhovore po jeho vymenovaní.Hlava štátu zhodnotila, že od polovice 90. rokov, keď sa prokuratúra sformovala ako orgán v samostatnom štáte, pôsobila ako monokratická a pomerne uzavretá inštitúcia.poznamenala s tým, že dôsledky vidieť aj dnes. Poukázala pritom na policajné akcie, ako Očistec, Judáš, Božie mlyny, po ktorých okrem sudcov a policajtov končia vo väzbe tiež predstavitelia prokuratúry.Prokuratúra podľa Čaputovej často zlyhávala vo svojej úlohe garantovať, že zákon bude platiť rovnako pre každého. Vplyvným osobám sa podľa nej vďaka postaveniu a konexiám dostávalo špeciálneho prístupu.zdôraznila.Cieľom musí byť podľa prezidentky ozdravenie prokuratúry. Podporila tiež Žilinkove slová, že aj voči prokurátorovi, ktorý nie je hoden svojho talára, treba postupovať v zmysle zákona.Prezidentka apelovala tiež na Žilinku, aby z prokuratúry zmizla, ktorú opísal ako. Pripomenula, že jej následkom sa v inštitúcii rozšírila ignorancia, nevšímavosť a formalizmus bez väčšieho osobného nasadenia.Nového generálneho prokurátora tiež vyzvala, aby využil všetky možnosti na presadenie inštitucionálnej otvorenosti prokuratúry a vystavil ju v primeranej miere verejnej kontrole.dodala.Podotkla, že ak sa má prokuratúra emancipovať, už nikdy by nemala byť taká závislá od silných, ale predovšetkým slabých stránok svojho najvyššieho predstaviteľa, ako to bolo v minulosti.skonštatovala.