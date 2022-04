Prezidentka ocení udržateľné inštitúcie, ktoré splnia viaceré kritériá

Bratislava 1. apríla (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová udelí v rámci projektu Prezidentská zelená pečať ocenenia verejným inštitúciám, ktoré sa snažia o udržateľnosť a uhlíkovú neutralitu. Na získanie ocenenia je potrebné dodržať kritériá a parametre vypracované expertnou skupinou. Hlava štátu o tom informovala na piatkovej tlačovej konferencii.



"Je veľmi dôležité zaoberať sa tým, ako znížiť vlastnú spotrebu energie, ako byť energeticky efektívnejší, pretože to znamená úsporu prírodných zdrojov, ale aj úsporu verejných financií," vysvetlila Čaputová dôvody spustenia projektu. Znamená to podľa jej slov aj zníženie závislosti od dovozu fosílnych palív z Ruska.







Každá stavba musí spĺňať kritériá, ktoré budú hodnotené odborníkmi. Dôraz pri hodnotení sa kladie na udržateľnosť, zdravé prostredie v budove a minimálny negatívny vplyv na životné prostredie.



Aby budova získala Prezidentskú zelenú pečať, musí podľa predsedu Predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC) Pavla Kukuru splniť parametre v desiatich kategóriách. Tie sa delia na dve časti. "Sú to stavebné kategórie, ktoré budú sledované pri výstavbe budovy, a nestavebné kategórie, ktoré hodnotia prevádzku budovy a potom aj dosah na komunitu," spresnil Kukura.



Na projekte sa okrem Kancelárie prezidenta SR podieľali aj SKGBC, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Budovy pre budúcnosť či Slovenská komora architektov. Na príprave projektu podľa prezidentky spolupracovali tiež zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska.