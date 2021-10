Prezidentka ocenila činnosť dobrovoľných hasičov

Bratislava 6. októbra (TASR) - Solidarita a pomoc dobrovoľných hasičov búra akékoľvek politické, názorové, národnostné alebo iné rozdiely. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla vo svojom stredajšom príhovore pri príležitosti prijatia predstaviteľov Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) SR.



"Pokiaľ ide o nešťastie a ľudskú tragédiu, je to niečo, čo búra akékoľvek múry, rozdielnosti. I v tomto je vaša činnosť pre našu spoločnosť absolútne nezastupiteľná," povedala prezidentka. Vyzdvihla činnosť dobrovoľných hasičov aj počas pandémie nového koronavírusu.



Prezident DPO SR Pavol Ceľuch sa poďakoval prezidentke za možnosť osobného stretnutia. "Stoja pred vami zástupcovia jednotlivých krajov, delegovaní zo svojich organizácií. Patrí vám naše veľké poďakovanie, že ste si našli v kalendári čas a miesto, aby sme mohli prísť," uviedol prezident DPO.



Zdôraznil, že dobrovoľní hasiči sa rozhodli, že budú obetovať svoj voľný čas službe blížnemu. "Sú to ľudia, ktorí nie sú v civilnom živote iní ako ostatní ľudia medzi nami," podotkol Ceľuch.