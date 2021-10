Z. Čaputová ďakuje vedcom, ospravedlnila sa im za útoky, ktorým čelia

Bratislava 16. októbra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa poďakovala vedcom a vyzdvihla ich prácu aj počas pandémie. Ospravedlnila sa im za útoky, ktorým v poslednom období čelili. Hlava štátu verí, že za tým poväčšine nie je nenávisť, ale len strach z neznámeho a frustrácia. Uviedla to počas sobotňajšieho odovzdávania ocenení ESET Science Award. Zároveň zablahoželala všetkým laureátom ocenenia.



"Za vedeckou prácou sú vždy konkrétni ľudia – vedkyne a vedci, ktorí nám dali vakcíny, umožnili pochopiť, ako sa čo najúčinnejšie chrániť, ale pomáhali aj zvládnuť naše strachy, prekonať obavy, či prísť s novými riešeniami nielen v oblasti medicíny, digitalizácie a zelených technológií, ale aj v mnohých ďalších oblastiach základného či aplikovaného výskumu," uviedla prezidentka a poďakovala sa vedcom, študentom vedy i všetkým, ktorí vytvárajú priaznivé prostredie pre vedu a jej fungovanie.



Poukázala aj na "nežiadúce javy" v súčasnosti, ako je spochybňovanie vedeckého poznania, či klesajúca pokora a úcta k vzdelanosti. "Čím menšia znalosť v danej oblasti, o to väčšia odvaha ku kritike. Sme posadnutí potrebou mať názor, a to aj vtedy, ak mu nepredchádza poznanie," skonštatovala.



Skonštatovala, že miesto obhajovania zvolených postupov, musia vedci opakovane vysvetľovať základné vedecké fakty a znalosti, hoci je to často podľa jej slov márna snaha. "Veľmi si preto vážim, že svoju pomocnú ruku nesťahujete, ani keď niektorí ľudia iracionálne a bolestivo útočia na vás či vašich blízkych. Verím, že pri väčšine je to skôr strach z neznámeho a frustrácia, než skutočná nenávisť, ktorá ich ženie k činom – často vo virtuálnom priestore – ktoré však ubližujú rovnako reálne, ako tie naživo. Žiada sa mi povedať: prepáčte," prihovorila sa vedcom.



Zároveň apelovala na častejšie nastavovanie zrkadla spoločnosti tým, s akou úctou, uznaním, hovoríme o špičkovej vedeckej práci. "Musíme odolať pokušeniu zľahčovať, prekrúcať či dezinterpretovať výsledky vedeckej práce len preto, že vyvracajú naše dojmy či predpoklady. Ale vedu a vás, vedeckú komunitu, musíme aj aktívne brániť, ak útoky prekračujú únosnú mieru," zdôraznila.



Vedu označila za jeden z fundamentov, na ktorom stojí dnešný svet. Prioritou by preto podľa nej malo byť rozvíjať slobodné a tvorivé akademické, ekonomické aj spoločenské prostredie, ktoré bude atraktívne pre domáce aj medzinárodné vedecké kapacity, žičlivé vzdelaniu, intelektualizmu, teoretickému aj aplikovanému výskumu a udržateľným technológiám. "Všetci chceme, aby Slovensko bolo úspešné, vynaliezavé, odolné a sebavedomé. Táto dôležitá cena je bez pochýb jedným z dobrých spôsobov, ako sa k tomuto spoločnému cieľu posunúť opäť o niečo bližšie," povedala.