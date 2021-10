Z. Čaputová ocenila prácu zdravotných sestier a pôrodných asistentiek

Na snímke uprostred prezidentka SR Zuzana Čaputová počas prijatia držiteliek ocenenia Biele srdce a predstaviteliek Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) v Prezidentskom paláci 8. októbra 2021 v Bratislave. Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 8. októbra (TASR) - Zdravotné sestry a pôrodné asistentky, ktoré získali ocenenie Biele srdce, sú inšpiráciou pre kolegov a kolegyne, ale aj pre študentky a študentov. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová pri príležitosti piatkového prijatia držiteliek ocenenia a predstaviteliek Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) v Prezidentskom paláci.Prezidentka poďakovala všetkým zdravotným sestrám aj pôrodným asistentkám. Poukázala na ich pozitívnu energiu, trpezlivosť, odbornosť a láskavosť.uviedla hlava štátu.Pripomenula tiež, že mimoriadne ocenenie Johanny Bórik-Hrebendovej in memoriam má pripomínať hrdinky a hrdinov, ktorí sa pri starostlivosti o pacientov nakazili koronavírusom a prišli o svoj život. "Nezabudneme na nich," dodala prezidentka.Celosvetový symbol sestier Biele srdce bol oficiálne zvolený v roku 1999 pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier. SK SaPA ocenila 24. septembra počas slávnostného večera 28 sestier v rôznych kategóriách. Prvýkrát tiež udelila mimoriadne ocenenie Johanny Bórik-Hrebendovej in memoriam. Záštitu nad podujatím prebrala prezidentka Zuzana Čaputová.