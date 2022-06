Prezidentka ocenila prizvanie Švédska a Fínska do NATO

Bratislava 29. júna (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová ocenila prizvanie Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie (NATO). Východné krídlo NATO bude podľa nej chránené ešte dôraznejšie.



Hlava štátu skonštatovala, že rozhodnutie oboch krajín prišlo v reakcii na vojnu na Ukrajine. "Vladimir Putin chcel rozdeliť a oslabiť Európu, ale dosiahol len to, že sme posilnení o nových členov, jednotnejší ako kedykoľvek predtým," uviedla na sociálnej sieti.



Severoatlantická aliancia na samite v Madride v stredu rozhodla o prizvaní Fínska a Švédska do svojich radov. Hlavy štátov a vlád členských krajín NATO na samite zároveň súhlasili s podpísaním prístupových protokolov s týmito dvoma krajinami.