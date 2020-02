Prezidentka ocenila úroveň košickej UVLF a jej veterinárnej nemocnice

Košice 7. februára (TASR) - Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach navštívila v piatok v rámci výjazdu do Košického kraja prezidentka SR Zuzana Čaputová. Prezrela si pritom aj Univerzitnú veterinárnu nemocnicu v areáli školy, jedinú svojho druhu na Slovensku, ktorá funguje od februára 2017. Sledovala prácu lekárov v operačnej sále, jednotlivých ambulanciách, ale napríklad aj na pracovisku fyzioterapie. TASR o tom informovala hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.



"Som nadšená z informácií, ktoré som sa dozvedela o univerzite, ale okrem čísel a dát, ktoré sú unikátne, je pre mňa návšteva veterinárnej nemocnice aj vizuálny zážitok. Je perfektné, že študenti majú možnosť učiť sa v praxi priamo so zvieratami. Toto pracovisko je špičkovo vybavené. Hoci nie som odborník, je to evidentné na prvý pohľad. Zaujala ma hlavne efektivita toho, že budúci zverolekári sa učia priamo v spolupráci s lekármi a že je to spojené aj s výskumom," uviedla Čaputová.



Na stretnutí s vedením školy sa zaujímala aj o najväčšie výzvy, ktorým univerzita čelí. V tejto súvislosti rektorka UVLF Jana Mojžišová upozornila predovšetkým na poddimenzovaný stav vedy a výskumu, čo prináša problémy pri jeho materiálnom zabezpečení, ale aj pri motivácii pedagogických, vedeckých a výskumných pracovníkov k novým aktivitám. Témou záujmu hlavy štátu bola aj aktuálna hrozba vírusových ochorení, ktoré sa šíria svetom.



UVLF je jediná vysoká škola, ktorá na Slovensku vzdeláva veterinárnych lekárov a jedna z dvoch, ktorá vychováva farmaceutov. Takmer tri desaťročia sa na nej vyučuje aj v angličtine, viac ako štvrtina z 2000 poslucháčov univerzity absolvuje štúdium vo svetovom jazyku. Rektorka zdôraznila významné postavenie univerzity vo vede a výskume, predovšetkým vo výskume infekčných i neinfekčných chorôb, regeneračnej medicíny, ale aj hygieny a bezpečnosti potravín. Upozornila na celosvetovo podporovaný koncept jedného zdravia, ktorý sa sústreďuje na vzájomný vzťah zdravia zvierat a ľudí i kvality životného prostredia. "Ak si uvedomíme, že až 60 percent existujúcich infekčných chorôb u ľudí spôsobujú zoonózy, teda infekčné choroby prenosné zo zvieraťa na človeka, je to nevyhnutné," konštatovala Mojžišová.



Súčasťou piatkového programu prezidentky je aj návšteva Rožňavy a Betliara.