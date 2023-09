Prezidentka ocenila vládu ohľadom čerpania eurofondov a plánu obnovy

Bratislava 27. septembra (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová ocenila vládu Ľudovíta Ódora v súvislosti s čerpaním eurofondov a treťou žiadosťou o platbu z plánu obnovy. Členom kabinetu a ich predchodcom poďakovala za to, že príležitosti, ktoré Slovensku dáva Európska únia, sa využili zmysluplne a so cťou. Informovala o tom na sociálnej sieti.



"Objem nevyčerpaných prostriedkov sa oproti rôznym katastrofickým scenárom zníži na 100 miliónov eur, čo bude lepší výsledok aj oproti predchádzajúcemu programovému obdobiu (2007 až 2013), keď sme z pridelených peňazí nevyčerpali 300 miliónov eur," spresnila.



Pripomenula tiež, že Slovensko podáva Európskej komisii aj tretiu žiadosť o platbu vo výške 815 miliónov eur. "Znamená to, že sme splnili všetky míľniky a sme na dobrej ceste do konca roka podať aj štvrtú žiadosť o platbu," dodala prezidentka.