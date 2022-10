Prezidentka od Horeckého očakáva riešenie energetickej krízy v školách

Bratislava 4. októbra (TASR) - Ministerstvo školstva si bude vyžadovať riešenie problémov, ktoré neznesú odklad. Od nového šéfa rezortu školstva Jána Horeckého sa v prvom rade očakávajú odpovede na existenčné otázky škôl spojené s energetickou krízou. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová v príhovore pri jeho menovaní.



Poukázala na to, že regionálne školy avizovali vážne problémy s platením rastúcich cien energií, vysoké školy chcú zastaviť vyučovania na deň študentstva a reformy z plánu obnovy sú v neistote. "Celá spoločnosť sa zhodujeme na tom, že si nemôžeme dovoliť zavreté školy a ďalšiu absenciu výučby," apelovala prezidentka.



Spomenula tiež dosiahnutie reformných míľnikov z plánu obnovy. "Do konca roka 2022 musia byť naplnené zmeny v predškolskom vzdelávaní. Rovnako je potrebné prijať legislatívne úpravy k zavedeniu a financovaniu podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní, ktoré sa týkajú detí s postihom," povedala Čaputová.



Slovensko tiež podľa nej potrebuje pokračovanie rozbehnutých reforiem, najmä dotiahnutie reformy vysokých škôl, dlhoočakávanú kurikulárnu reformu alebo desegregáciu rómskych detí vo vzdelávaní.



"Čaká sa od vás veľmi veľa za krátky čas. Pri našom rozhovore ste mi povedali, že to vnímate podobne. A dodali ste ešte jednu sympatickú vec – že ste si vedomý svojich limitov a potreby obklopiť sa odborníkmi, ktorí vám pomôžu riadiť taký široký a zložitý rezort," podotkla hlava štátu vo svojom príhovore.



Lídri trojkoalície hľadali za ministra školstva "konzervatívne orientovaného odborníka". Toto kritérium koaličných lídrov podľa Čaputovej Horecký spĺňa. "Vymenovaním za ministra však prestávate byť manažér jednej siete škôl s jasne vyhraneným svetonázorom," podotkla.



Prezidentka skonštatovala, že z Horeckého sa stáva verejný činiteľ, od ktorého budú mať rôzne segmenty spoločnosti veľké očakávania, ale to najväčšie očakávanie, ktoré musí žiadať od seba, je zostať vecný a férový. "Veľmi oceňujem, keď ste mi v osobnom rozhovore potvrdili, že rozhodne nepôjdete cestou rozdeľovania. Brázdy v našej spoločnosti sú hlboké a vo vláde potrebujeme tých, ktorí chcú stavať mosty, nie tých, ktorí ich pália," uviedla.