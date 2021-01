Čaputová: Kľúčové je testovanie, kým nebude väčšina ľudí zaočkovaná

Bratislava 22. januára (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová považuje mobilné odberné miesta v boji proti pandémii nového koronavírusu za kľúčové, pokiaľ nebude zaočkované dostatočné množstvo ľudí. Podľa nej na ne preto treba v blízkej dobe upriamiť pozornosť. Uviedla to na sociálnej sieti po tom, čo v piatok navštívila odberné miesto Bratislava-Lamač, aby vyjadrila podporu ľuďom, podieľajúcim sa na zabezpečovaní celoplošného testovania.



"Pokiaľ nebude zaočkované dostatočné množstvo ľudí, bude testovanie súčasťou našich životov. Preto kľúčovú úlohu v boji s pandémiou budú aj naďalej zohrávať mobilné odberové miesta, kam sa môže prísť otestovať každý vtedy, keď to naozaj potrebuje," napísala hlava štátu.



O príprave testovania v Bratislave hovorila s primátorom Matúšom Vallom, starostom Lamača Lukášom Baňackým a starostom Devínskej Novej Vsi Dáriusom Krajčírom. "Viaceré odberové miesta otvorili už včera, ďalšie sa otvorili dnes a takmer 290 ich bude otvorených počas víkendu. Sú pripravení otvoriť aj ďalšie, ak by sa cez víkend nestihlo otestovať dosť ľudí," informovala. Dodala, že v Bratislave by k existujúcim devätnástim mobilným odberným miestam onedlho malo pribudnúť ďalších asi tridsať, čo považuje od primátora Bratislavy za dobrú správu.



Prezidentka zároveň ocenila prístup samospráv, rovnako poďakovala dobrovoľníkom a zdravotníkom.