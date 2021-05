Prezidentka odcestovala do Dánska, stretne sa s princom Frederikom

Bratislava 9. mája (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová odcestovala v nedeľu podvečer na zahraničnú pracovnú cestu do Dánskeho kráľovstva. Stretne sa tam s korunným princom Frederikom aj predsedníčkou dánskej vlády Mette Frederiksenovou.



Čaputovú na pracovnej ceste bude sprevádzať minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Súčasťou delegácie bude aj skupina slovenských expertov. Prezidentka vystúpi v Dánsku s prejavom na konferencii Copenhagen Democracy Summit a navštívi s delegáciou sídlo agentúry State of Green, ktorej patrónom je korunný princ Frederik, a Európsku environmentálnu agentúru. V súvislosti s pandémiou navštívi spolu so slovenskými vedcami aj dánsky Štátny sérologický ústav.



"Cieľom pracovnej cesty je okrem iného poukázať na inovatívne riešenia v oblasti zelenej transformácie, ktorými sa môže Slovensko od Dánska inšpirovať," priblížil hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.