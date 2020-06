Prezidentka: Odkaz Milady Horákovej je veľmi dôležitý aj v súčasnosti

Bratislava 27. júna (TASR) – Odkaz českej právničky, političky a bojovníčky za práva žien Milady Horákovej je veľmi dôležitý aj pre túto dobu. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá si položením venca k Pamätníku obetiam komunizmu na Jakubovom námestí v bratislavskom Starom Meste pripomenula 70. výročie Horákovej popravy. Označila ju za odvážnu a veľmi inšpiratívnu osobnosť, na ktorú treba spomínať.







"Milana Horáková bola výnimočná osobnosť. Bola to žena, matka, právnička a bojovníčka za hodnoty, ktorým verila. Verila im až tak, že pre ne bola vyšetrovaná a väznená fašistami a potom komunistami, ktorí jej napokon aj zobrali život," skonštatovala Čaputová.



Podľa nej je Horákovej odkaz veľmi dôležitý aj v súčasnej dobe. "Bola človekom, ktorý nám ukazuje, že za hodnoty, ktorým verila, bola ochotná obetovať nesmierne veľa, dokonca až vlastný život," poznamenala Čaputová. Priznala, že jej život ju oslovil a aj preto jej v januári udelila štátne vyznamenanie. In memoriam ju ocenila Radom Bieleho dvojkríža I. triedy.



Milada Horáková je považovaná za symbol protikomunistického odboja a odporu. Pri príležitosti 70. výročia jej justičnej vraždy sa v sobotu pri Pamätníku obetiam komunizmu v Bratislave koná podvečer spomienka na ňu. Podujatím si chcú organizátori zároveň pripomenúť všetky obete komunistických režimov, nielen v Československu, ale na celom svete.