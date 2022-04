Čaputová súhlasí, aby sa do roku 2023 zriadil centrálny register účtov

Bratislava 5. apríla (TASR) - Do roku 2023 sa má zriadiť centrálny register účtov. Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala návrh zákona o tomto registri. TASR o tom v utorok informoval jej hovorca Martin Strižinec. Cieľom je zefektívniť vyšetrovanie závažnej trestnej činnosti. Správcom registra a jeho prevádzkovateľom bude rezort financií.



Oprávnené orgány by mali mať prístup k informáciám o účtoch a bezpečnostných schránkach. Zmenami legislatívy dôjde podľa dôvodovej správy aj k úprave a sprecizovaniu existujúcich pravidiel zameraných na predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.



Zákon obsahuje aj sankcie za poskytnutie neúplných či nepravdivých údajov do registra. Upravia sa ním aj iné zákony. Napríklad zmenami v zákone o bankách sa má podľa slov rezortu vnútra previazať zákon o registri s právnou úpravou bankového tajomstva, zefektívniť sa má komunikácia medzi bankami a oprávnenými orgánmi.