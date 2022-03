Prezidentka odobrila novelu o autoškolách

Bratislava 16. marca (TASR) - V rámci rezortov vnútra a obrany budú fungovať autoškoly, v ktorých budú pôsobiť inštruktori priamo vyškolení v pôsobnosti týchto rezortov. Zmenu prinesie novela zákona o autoškolách, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Návrh má riešiť nedostatok vodičov s oprávnením skupiny C, D a ich podskupín CE a DE, ktorých potrebujú policajné, hasičské zložky či záchranári.



Ministerstvu obrany (MO) SR aj Ministerstvu vnútra (MV) SR chýbajú vodiči nákladných vozidiel a autobusov. Príslušníci Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, profesionálni vojaci, vojaci zaradení do aktívnych záloh, ako ani civilní alebo štátni zamestnanci nemôžu podľa poslancov vzhľadom na plnenie služobných úloh absolvovať autoškolu na vlastné náklady.



"Ministerstvo vnútra SR v súčasnosti disponuje 77 inštruktormi, ktorí zabezpečujú svojou činnosťou rôzne kurzy výcvikov pre viac ako 12.750 vodičov rôznych organizačných jednotiek v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR," uviedli poslanci v odôvodnení návrhu novely. Títo inštruktori musia podľa predkladateľov v súčasnosti pre získanie skúšky absolvovať školenie u jednej zo spolupracujúcich autoškôl.



Novela preto hovorí, aby školenie a výcvik inštruktorov autoškôl oboch rezortov boli v ich vlastnej pôsobnosti. Autoškoly majú podliehať štandardnej kontrole zo strany ministerstva dopravy. Dosiahnuť by sa tak malo efektívne a pružné vyškolenie inštruktorov autoškoly vo vlastnej réžii bez nutnosti viazania finančných prostriedkov, a tým aj vyškolenie vodičov.



Poslanci zároveň schválili aj pozmeňujúci návrh, podľa ktorého bude prevádzkovateľ autoškoly povinný vydať po skončení kurzu osvedčenie o absolvovaní kurzu len tomu, kto absolvoval výučbu a výcvik "podľa tohto zákona, vykonávacieho predpisu a učebných osnov". Osvedčenie o absolvovaní kurzu vydané v rozpore s týmto ustanovením má byť po novom neplatné. Zmenou sa majú eliminovať vodiči, ktorí z dôvodu nedostatočného vodičského výcviku ohrozujú seba a iných účastníkov cestnej premávky.



Novela bude účinná od 1. mája.