Prezidentka odobrila presun Múzea SNP pod rezort obrany

Bratislava 8. decembra (TASR) - Múzeum SNP bude mať aj po zmene zriaďovateľa a presune pod Ministerstvo obrany (MO) SR právnu subjektivitu. Vyplýva to z novely zákona o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, ktorú v stredu podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. TASR o tom informoval Lukáš Laczko z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR. Novou legislatívou dochádza k presunu Múzea SNP zo zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry do zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu obrany.



Podľa novely má Múzeum SNP ako celoštátne špecializované múzeum status právnickej osoby, ktorá v oblasti dejín druhej svetovej vojny, protifašistického odboja a slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 - 1945 vykonáva komplexnú múzejnú dokumentáciu. Okrem zbierkotvornej, vedeckovýskumnej a kultúrno-vzdelávacej úlohy má naďalej slúžiť ako ústredné informačné, metodické i koordinačné centrum pre múzejnú činnosť v oblasti svojej špecializácie.



Zmena zriaďovateľskej pôsobnosti nastane 1. januára 2022.



Novela k rovnakému dátumu upravuje aj prechod digitalizačného centra, ktoré bolo doteraz súčasťou Múzea SNP, do pôsobnosti Slovenskej národnej galérie, takisto prechod národnej expozície v Štátnom múzeu Auschwitz-Birkenau v Osvienčime do správy Slovenského národného múzea a Múzea holokaustu v Seredi.



Legislatívna zmena takisto dopĺňa funkčné obdobie štatutárnych orgánov a vedúcich zamestnancov múzeí a galérií. Funkčné obdobie štatutára a vedúceho zamestnanca bude po novom päťročné, pričom je možné aj opätovné vymenovanie. Štatutárov a vedúcich zamestnancov budú vymenúvať zriaďovatelia na základe výberového konania, respektíve vypočutia prihlásených kandidátov.