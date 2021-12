Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú očkovaním sa rozšíri

Bratislava 22. decembra (TASR) - Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú podaním očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 sa rozšíri. Zodpovednosť štátu je účinná odo dňa, keď sa začalo u nás vakcínou očkovať, čiže od 26. decembra 2020. Vyplýva to z novely zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorú v stredu podpísala prezidentka Zuzana Čaputová.



Novela takisto vypúšťa povinnosť absolvovať preventívnu prehliadku u zubára. V roku 2022 sa tak na základe poistenia budú uhrádzať zdravotné výkony v základnom prevedení pri liečbe zubného kazu aj v prípade, že poistenec neabsolvoval v roku 2021 preventívnu zubnú prehliadku.



Nová legislatíva sa zaoberá aj činnosťou etickej komisie MZ SR pre klinické skúšanie liekov, zdravotníckych pomôcok a pre štúdie výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro. V prípade, že by komisia nesúhlasila s povolením klinického skúšania lieku, zdravotníckej pomôcky alebo štúdie výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro, po novom by SR daný posudzovaný biomedicínsky výskum nepovolila.



Nová legislatíva tiež predlžuje lehoty na udeľovanie prístupov k údajom z elektronickej zdravotnej knižky prostredníctvom občianskych preukazov u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Dôvodom je predĺženie lehoty na vydávanie občianskych preukazov bez podoby tváre.



Rieši tiež obmedzenie reexportu humánnych liekov, ktoré preplácajú zdravotné poisťovne.