Prezidentka odobrila novelu zákona o výchove a vzdelávaní

Bratislava 8. júla (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o výchove a vzdelávaní, ktorá má prispieť k plynulosti prechodu na povinné predprimárne vzdelávanie. Legislatíva ráta s rozšírením možnosti plnenia povinného predprimárneho vzdelávania osobitným spôsobom vzhľadom na individuálne potreby detí. Zmeny majú prispieť i k zabezpečeniu kvality individuálneho vzdelávania.



K plynulému prechodu na povinné predprimárne vzdelávanie má prispieť dočasná možnosť jeho poskytovania aj v "nesieťových" zariadeniach. Táto možnosť má trvať do roku 2024. Pomôcť má aj úprava ďalších ustanovení. "Vytvára sa najmä register týchto zariadení a upravuje sa ich financovanie – poskytovaním príspevku na výchovu a vzdelávanie. Zároveň sa upravuje posudzovanie plnenia obsahu vzdelávania v rámci individuálneho vzdelávania detí na základe žiadosti zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadení," ozrejmili autori novely.



V rámci posilnenia princípu inklúzie pribudne možnosť, aby popri asistentovi učiteľa mohli pôsobiť v materskej škole aj odborní zamestnanci.



Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia o povolenie individuálneho vzdelávania už nebude musieť byť individuálny program vzdelávania vypracovaný v spolupráci s kmeňovou materskou školou, ktorý tvorí obsah individuálneho vzdelávania dieťaťa. Autori novely argumentujú, že po podaní žiadosti do vydania rozhodnutia je dostatočný časový priestor na vytvorenie individuálneho programu vzdelávania vypracovaného spolu s kmeňovou materskou školou.



Namiesto overovania osobnostného rozvoja sa v legislatíve stanoví posúdenie plnenia individuálneho vzdelávacieho programu učiteľmi kmeňovej materskej školy priamo v škôlke v priebehu marca príslušného roka. Má sa tak prispieť i k odstráneniu zbytočného stresu detí, ktorý by mohlo vyvolať formálne overovanie ich osobnostného rozvoja.



Riaditeľ školy bude môcť po novom zrušiť individuálne vzdelávanie dieťaťa zástupcu zariadenia napríklad aj na základe odôvodneného návrhu fyzickej osoby, ktorá uskutočňuje individuálne vzdelávanie dieťaťa, na základe návrhu hlavného školského inšpektora alebo ak sa neplní obsah individuálneho vzdelávania.