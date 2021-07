Odborné rady fondu na podporu kultúry menšín čakajú zmeny

Bratislava 21. júla (TASR) - Podmienky navrhovania a voľby členov do odborných rád Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM), ktoré rozhodujú o dotáciách, sa zmenia. Vyplýva to z novely zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín, ktorú v stredu podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. TASR o tom informoval Lukáš Laczko z odboru komunikácie prezidentskej kancelárie.



V novele spresňujú koaliční poslanci definíciu kultúrnej organizácie národnostnej menšiny, ako aj evidencie kultúrnych organizácií, ktoré budú obsahovať údaje o kultúrnych organizáciách, ktoré sa môžu podieľať na výbere a voľbe kandidátov na členov odborných rád.



"Podľa súčasného stavu sa na zhromaždení organizácií príslušných národnostných menšín môžu zúčastniť zástupcovia organizácií, ktorí sa prihlásia na výzvu riaditeľa fondu a spĺňajú zákonom určené podmienky, aj keď reálne nevykonávajú žiadne aktivity," pripomenuli predkladatelia. Novelou zákona sa má docieliť to, že svojho zástupcu na zhromaždenie organizácií príslušnej národnostnej menšiny bude oprávnená navrhnúť len organizácia spĺňajúca podmienky, zapísaná v evidencii kultúrnych organizácií národnostných menšín, ktorá vyvíja aktívnu činnosť v oblasti svojho pôsobenia.



Medzi kultúrne organizácie národnostných menšín sa po novom okrem mimovládnych neziskových organizácií dopĺňajú cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré svoju právnu subjektivitu odvodzujú od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, pri ktorých sa prihliada na ich špecifické postavenie, ako aj organizačné jednotky občianskych združení so samostatnou právnou subjektivitou.



Nová legislatíva má byť účinná od augusta 2021.