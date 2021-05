Povinnosť vážiaceho systému pre smetiarske autá sa zruší

Bratislava 18. mája (TASR) - Povinnosť vážiaceho systému pre smetiarske autá, ktorá mala platiť od roku 2023, sa zruší. Vyplýva to z novely zákona o odpadoch, ktorú v utorok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec. Po novom bude stačiť, že zberové spoločnosti ohlásia obci množstvá vyzbieraného odpadu.



Parlament v novembri 2019 schválil legislatívu, podľa ktorej mali byť smetiarske autá vybavené vážiacim systémom. Súčasní koaliční poslanci tvrdia, že táto povinnosť bola kontraproduktívna. "Všetky zberné vozidlá sú totiž pred vysypaním vážené na certifikovaných váhach v spaľovniach, taktiež na skládkach a v zariadeniach na spracovanie triedeného odpadu," skonštatovali poslanci. Väčšie obce a mestá majú podľa nich k dispozícii informáciu o vyprodukovanom odpade. Menšie obce by sa mohli naďalej dohodnúť na inštalovaní systému dobrovoľne, podobne ako doteraz.



Problém tiež videli v tom, že na niektoré staršie typy áut sa zariadenie nedá domontovať. Opatrenie by spôsobilo neprimerane vysoké investičné náklady, čo by sa následne premietlo do cien za zber komunálneho odpadu. Viacero systémov v menších obciach podľa poslancov využíva sofistikovanejšie a ekologickejšie riešenia než je váženie, napríklad čipovanie nádob či elektronickú identifikáciu naplnenosti nádob.



Po novom sa preto povinnosť vážiaceho systému na vozidlách zruší. Zberové spoločnosti budú musieť ohlasovať množstvá vyzbieraného odpadu do 15 dní od skončenia sa mesiaca, v ktorom sa odpad zbieral. Ten, kto vykonáva zber zmesového odpadu alebo triedený zber má po novom zabezpečovať zberné vozidlá nie automaticky, ale na základe požiadavky obce.



Nová legislatíva má byť účinná od 1. januára 2023.