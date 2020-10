Prezidentka odovzdala poverovacie listiny trom novým veľvyslancom SR

Bratislava 20. októbra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok odovzdala poverovacie listiny trom novým veľvyslancom Slovenskej republiky. Jaroslav Auxt bude pôsobiť v Thajsku, Tomáš Felix v Nigérii a Rastislav Káčer v Českej republike. Ako uviedla prezidentka v príhovore, očakáva, že veľvyslanci prispejú k budovaniu obrazu Slovenska ako sebavedomej, hodnotovo orientovanej krajiny, ktorá je pevnou súčasťou Európskej únie a transatlantického priestoru.



Pôsobenie v Českej republike nazvala hlava štátu prestížou a veľkou zodpovednosťou. Udržanie si blízkych vzťahov, ale aj hľadanie nových príležitostí si podľa nej vyžaduje plnohodnotné nasadenie, cit pre diplomatický detail či diskrétnosť.



O západnej Afrike, ktorej veľkú časť bude pokrývať veľvyslanec v Nigérii, hovorí prezidentka ako o výzve. "Verím, že vyslanie našich vojakov do európskej misie bude príspevkom k stabilite v celom regióne. Som presvedčená, že sa vám podarí objaviť aj príležitosti pre lepšiu ekonomickú spoluprácu," skonštatovala.



V súvislosti s Thajskom by si priala, aby Thajčania lepšie poznali Slovensko. "Popri posilňovaní obchodných vzťahov hľadajme aj ďalšie témy, v ktorých si s Thajskom vieme porozumieť tak, ako si rozumieme v oblasti boja proti klimatickým zmenám," vyzvala.



Prezidentka od nových veľvyslancov očakáva tiež to, že hodnoty slobody, demokracie, právneho štátu, dodržiavanie medzinárodného práva, ale aj o posilňovanie bezpečnosti, ochranu životného prostredia či pomoc zraniteľným budú aktívne presadzovať a vždy ich uprednostnia pred výhodnosťou ekonomických vzťahov či osobnými ambíciami. Žiada aj odbornosť. Očakáva tiež, že veľvyslanci budú svoju misiu vnímať predovšetkým ako službu Slovensku a jeho občanom.